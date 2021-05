Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, l-a primit luni, la sediul MApN, pe omologul sau polonez, Mariusz Blaszczak, unul dintre subiectele discutate vizand dezvoltarea cooperarii in domeniu in format bilateral, in context regional, precum si in cadrul Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene.…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, afirma, intr-un mesaj transmis duminica, pentru a marca tripla insemnatate a sarbatorii de 9 Mai, ca militarii romani vor onora cum se cuvine sacrificiul inaintasilor nostri si vor transmite mai departe mostenirea lor, pretuind valorile nationale pentru…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, au discutat, miercuri, in cadrul unei videoconferinte desfasurate la sediul MApN, cu echipele de comanda ale structurilor dislocate in teatrele de operatii din Afganistan, Kosovo…

- Membrii CSAT discuta despre starea de securitate in regiunea Marii Negre si implicatiile pentru Romania, precum si incheierea misiunii NATO Resolute Support din Afganistan.Un subiect de discuție este și expulzarea spionului rus din Romania.Recent, șeful statului a spus ca situația de la Marea Neagra…

- Romania va actiona in acord cu deciziile aliate referitoare la calendarul retragerii din Afganistan, afirma ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, dupa participarea, miercuri, la reuniunea extraordinara comuna a ministrilor de externe si ministrilor apararii din statele membre NATO, organizata in format…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a transmis, joi, in cadrul unei intalniri cu o delegatie a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), ca pe masura ce restrictiile vor fi eliminate este foarte important ca actiunile viitoare sa se concentreze pe reconstructia sistemelor publice afectate de…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, l-a primit, marti, la sediul MApN, pe omologul din Republica Turcia, Hulusi Akar, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o desfasoara in Romania, anunța AGERPRES. Potrivit unui comunicat MApN, intalnirea, reprogramata din anul 2020 in contextul…