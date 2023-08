Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a facut luni, o declarație referitoare la tragedia provocata de accidentul de la Vama Veche, in care un șofer drogat a omorat doi tineri și a ranit grav alți doi.

- Ministrul Afacerilor Interne a declarat ca in urma tragediei din 2 Mai a decis ca va trimite Corpul de Control al ministrului in Constanța pentru „a crea cadru, juridic, profesional și a desfașura expertiza necesara pentru investigarea minuțioasa a intregului lanț de evenimente”. El a mai adaugat ca…

- Șoferul de 19 ani care a ucis doi tineri in accidentul din 2 Mai a fost oprit de doua ori de un echipaj de poliție inainte de tragedia de pe șosea, potrivit unor surse din ancheta. Șeful Poliției Romane a trimis Corpul de Control la Inspectoratul Județean de Polițe (IPJ) Constanța pentru a stabili daca…

- Ies la iveala noi informații halucinante in cazul șoferului drogat, Vlad Pascu, care a ucis doi tineri in 2 Mai! Avem parte de o rasturnare de situație, dupa declarațiile date de avocata tanarului. Apar noi informații despre ce a mai putut sa faca șoferul drogat care a ucis doi tineri in localitatea…

- „Fara toleranța va fi statul roman legat de accidente provocate de persoane care se urca baute, drogate sau fara permis la volan”, spune ministrul Justiției, Alina Gorghiu, dupa ce tanarul de 19 ani care a omorat doi turiști a fost arestat preventiv, informeaza Mediafax.„Cred ca tema legata de accidentele…

- Doua persoane au murit și altele au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de tineri care se deplasa pe partea carosabila, in stațiunea 2 Mai, din județul Constanța. Accidentul a avut loc in jurul orei 5:00, pe DN39 E87, Mangalia – Vama Veche, la iesirea din localitatea…

- Scandalul de la Olt in care protagoniști sunt un tanar polițist, un judecator al Curții Supreme și șeful Direcției Generale Anticorupție, Liviu Vasilescu, va fi investigat de Corpul de Control al Ministrului de Interne.

- Ministrul Muncii: Avem toleranța ZERO! Am fost șocata!„Suntem intr-o perioada de provocari permanente. Avem deadline-uri condiționate de PNRR: reforma salariilor și pensiilor. Și trebuie sa reformam din temelii si asistența sociala”, a anunțat ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu liniile prioritare…