Ministrul canadian de externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru atacurile asupra civililor din Ucraina

- Ministrul canadian de externe a declarat miercuri ca Ottawa l-a convocat pe ambasadorul Rusiei in Canada in semn de protest fata de atacurile fortelor ruse impotriva civililor din Ucraina, inclusiv cel de la Dnipro, soldat cu moartea a cel putin 45 de persoane, informeaza Reuters. Fii la curent…

- Lovitura extrem de sangeroasa a rușilor impotriva unui imobil rezidential din Dnipro, centrul administrativ al regiunii Dnepropetrovsk din estul Ucrainei, reprezinta o ”crima de razboi” pentru care cei responsabili trebuie sa fie urmariti penal, a transmis luni, 16 ianuarie, presedintia suedeza a UE,…

- Intr-un mesaj postat pe Twitter, aceasta face referire și la incidentul din apropierea frontierei cu Ucraina cand fragmente ale unei rachete au cazut din nou pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit Rador. Razboiul brutal al Rusiei impotriva Ucrainei afecteaza direct Republica Moldova. Condamnam cu…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat, marti, adoptarea declatatiei ministrilor de Externe NATO in cadrul reuniunii pe care a gazduit-o la Bucuresti. Documentul reitereaza sprijinul pentru Ucraina, importanta regiunii Marii Negre, condamarea agresiunii Rusiei si atacurile rusesti asupra…

- Racheta care a aterizat marți seara in satul Przewodow din Polonia nu este una trasa de soldații ruși ci una ucraineana de aparare aeriana, le-ar fi spus Joe Biden aliaților, a dezvaluit un oficial din cadrul NATO pentru Reuters. Public, președinte american a spus miercuri dimineața ca e „puțin probabil”…

- Guvernul de la Varsovia a confirmat, in cursul noptii de marti spre miercuri, caderea unei rachete rusesti pe teritoriul Poloniei, in apropierea frontierei cu Ucraina, precizand ca a fost convocat pentru explicatii ambasadorul Rusiei. "A cazut o racheta de fabricatie rusa in localitatea Przewodow,…

- Iranul a recunoscut sambata ca a furnizat drone Rusiei. Ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, a declarat ca Republica Islamica a trimis Moscovei un numar limitat de drone inaintea invaziei ruse din Ucraina, a relatat agentia de stat IRNA, preluata de dpa.