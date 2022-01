Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu, s-a intalnit marți, 11 ianuarie a.c., in cadrul a trei ședințe de lucru consecutive, cu reprezentanți ai industriei turismului, ai mediului de afaceri și IMM-urilor, precum și ai Consiliului de Export. Consultarile periodice, stabilite…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului a afirmat ca initial s-au alocat 2,5 miliarde de lei si au fost zece mii si ceva solicitari., aceasta schema avand de la inceput alocare de la la bugetul de stat ”8.300 de solicitari au fos eligibile, s-a incheiat contractarea si suma totala necesara a fost…

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a declarat in cadrul intalnirii de lucru desfașurate sambata, 8 ianuarie a.c., la Constanța, faptul ca in cursul saptamanii viitoare vor fi puse in consultare publica Programul pentru promovarea exportului și Programul de Internaționalizare,…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anuntat vineri, la Brasov, ca ar fi o „o nebunie” sa se ia de la zero realizarea altui brand de tara. Potrivit acestuia, brand-ul de tara si sigla realizate in mandatul fostului ministru al Turismului Elena Udrea sunt valabile,…

- Voucherele de vacanta sunt solutia optima pentru a sustine refacerea capacitatii de munca a intregii echipe. In sectorul privat, acestea pot fi acordate tuturor angajatilor care au un contract individual de munca, iar valoarea maxima poate ajunge la 13.800 de lei, echivalentul a 6 salarii minim brute…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a anunțat ca schema de ajutor de stat pentru domeniul HoReCa ar putea fi reluata in 2022 pentru afacerile afectate in acest an de pandemia de Covid. „Ca element de noutate, in discutiile pe care le-am avut cu ...

- PNL Suceava va avea, in mod oficial, un ministru in viitorul Guvern PNL-PSD-UDMR, in persoana senatorului Constantin Daniel Cadariu. Acesta ar urma sa conduca noul Minister pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii și Turism. Trebuie spus ca in ședința de astazi a Biroului Permanent Național al PNL a…

- Cu durere și dor dupa moartea mamei lui, Corneliu Botgros și-a adunat cuvintele și puterile pentru a face declarații despre triunghiul conjugal in care a fost prins celebrul lui tata, dirijorul Nicolae Botgros. Corneliu a recunoscut ca și-a cunoscut surioara, fiica de 3 anișori pe care tatal sau o are…