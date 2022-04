Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a transmis ca nu se va pronunta oficial asupra propunerii de reducere a programului de lucru la patru zile pe saptamana, asa cum prevede un proiect depus in Parlament, pana nu va discuta cu specialistii. „O posibilitate. Pe alocuri, cred ca s-ar putea, dar ca sa fie obligativitate,…

- „Orice este posibil, dar eu cred ca avem nevoie de o analiza mai ampla, si nu de doar un proiect de lege depus in Parlament. Exista posibilitati, dar eu cred ca e nevoie de o analiza mai ampla, inclusiv cu specialisti din domeniul sanatatii si securitatii in munca, inclusiv cu mediul privat, pentru…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca nu doreste sa comenteze din punct de vedere politic propunerea privind scaderea contributiei CAS, insa spune ca, „din punct de vedere tehnic", in mediul privat este posibil ca nu toate salariile sa creasca, potrivit g4media „Ce este sigur, ca se va adanci deficitul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca in cazul in care coalitia de guvernare decide reducerea contributiei pentru asigurari sociale (CAS) cu 5%, masura va fi pusa in aplicare. Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca este de acord cu reducerea CAS, Budai a spus: „Daca decide coalitia, o…

- Noua lege a pensiilor va fi gata la finele acestui an. Anunțul a fost facut in exclusivitate la Antena 3 de ministrul Muncii, Marius Budai. Acesta a raspuns și la intrebarea momentului: se majoreaza sau nu pensiile și salariile anul acesta?

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Iasi, ca actuala guvernare nu va asista pasiva la evolutia preturilor energiei si a subliniat ca daca va fi nevoie se va recurge la interventia statului.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la finalul sedintei de Guvern de la mijlocul acestei saptamani, ca a fost adoptata hotararea in baza careia 2 decembrie 2022 va fi zi libera pentru salariatii din institutiile si autoritatile publice.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, miercuri, referindu-se la pensiile de serviciu, ca fiecare minister de resort trebuie sa faca propunerile necesare, in vederea reformei.Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa la Palatul Victoria, dupa ce Budai a fost intrebat daca a…