- Ministrul de Finante al Germaniei, Christian Lindner, planifica in bugetul federal pe 2024 noi imprumuturi de 16,6 miliarde euro (18,06 miliarde dolari), pentru aparare fiind prevazute cheltuieli record, au declarat luni pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit Agerpres.Planul…

- Loialitatea forțelor de securitate, ruse, in special a Garzii Naționale, va fi „cheia” modului in care se desfașoara confruntarea militara din Rusia, arata in analiza de sambata dimineața Ministrul britanic al Apararii.

- Elvetia a imobilizat active si rezerve - in valoare de 7,4 miliarde de franci elvetieni (aproximativ 7,6 miliarde de euro) - apartinand Bancii centrale a Rusiei, anunta miercuri Ministerul elvetian al Economiei (SECO), o decizie istorica, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Aceasta…

- Bulgaria iși menține intenția de a renunța la actuala ei moneda naționala și de a trece la euro pana la inceputul anului 2025. Ministerul de Finanțe de la Sofia a dezmințit ideea ca Bulgaria ar fi negociat cu reprezentanții UE despre amanarea introducerii monedei euro. Ministerul bulgar de Finanțe precizeaza…

- Ordonanța de urgența care vizeaza reducerea cheltuielilor publice urmeaza sa fie aprobata in aceasta saptamana de guvern, dupa ce proiectul va fi discutat in ședința coaliției. „Nu facem altceva decat sa reducem și sa amanam acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare”, spunepremierul Nicolae Ciuca.…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, s-a angajat vineri sa ia masuri contra retailerilor de alimente daca acestia nu transfera catre consumatori preturile cu ridicata mai scazute, in conditiile cresterii costului vietii, transmite Reuters. Pe plan global, preturile cu ridicata la alimente au…

- Ministerul britanic al Apararii a afirmat, in informarea sa zilnica, ca trupele ucrainene au fost forțate sa se „retraga ordonat” de pe pozițiile pe care le dețineau anterior in orașul Bahmut, un oraș extrem de disputat, și ca in ultimele doua zile au avut loc bombardamente intense de artilerie din…