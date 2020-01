Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa luni, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, pe agenda intalnirii figurand situatia din regiunea Sahel si diplomatia climatica. "Discutia privind regiunea Sahel are loc in contextul deteriorarii dramatice a situatiei de securitate si umanitare din regiune si va fi dezbatuta necesitatea unei implicari mai consistente a UE in stabilizarea regiunii. In ceea ce priveste diplomatia climatica, aceasta dezbatere va viza modalitatile in care politica de mediu poate fi inclusa in cadrul eforturilor diplomatice ale Uniunii", a informat…