Ministrul Apararii, Vasile Dincu, și-a dat demisia din funcție in urma cu cateva minute. Anunțul a fost facut pe Facebook. Vasile Dincu a notat in postare ca a inaintat demisia Prim-ministrului Nicolae Ciuca ca urmare a imposibilitații de a colabora cu președintele Klausw Iohannis, comandantul suprem al armatei. „In cursul acestei dimineți, am inaintat Prim Ministrului Romaniei, Nicolae Ciuca, demisia mea din funcția de ministru al apararii naționale. Redau, mai jos, textul integral: Domnului Prim Ministru al Guvernului Romaniei, Nicolae – Ionel Ciuca DEMISIE Subsemnatul Vasile DINCU, membru al…