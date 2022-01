Stiri pe aceeasi tema

- Planurile președintelui rus Vladimir Putin au fost dezvaluite de cotidianul german BILD. Invazia rușilor pe teritoriul actual al Ucrainei ar avea loc in ianuarie sau februarie. Astfel, planurile lui Putin ar fi de a ocupa doua treimi din teritoriul Ucrainei, intr-un razboi in trei faze, iar Rusia ar…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat ca Romania nu este implicata in vreun fel in situatia din Kazahstan, precizand insa ca orice eveniment din aceasta zona impacteaza negocierile pe care le are NATO cu Rusia in acest moment.

- Noi trebuie sa privim tensiunile de la granița Ucrainei cu Federația Rusa ca pe o amenințare la adresa securitații din zona. Vom fi parte a soluției NATO, ca raspuns la o posibila agresiune a Rusiei.

- Pregatiri de razboi aproape de Romania! Rusia a adus deja armanentul greu la granița cu Ucraina. O recenta apariție a celebrelor rachete Buk ale lui Putin in drum spre linia frontului nu este de bun augur pentru discuții. In cazul in care Vladimir Putin intra in conflict armat, Ucraina trebuie sa ia…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a trimis Parlamentului Romaniei o scrisoare oficiala pentru aprobarea formala a achizitiei aeronavelor aflate in excedentul Fortelor Aeriene Regale Norvegiene.Suma totala a achizitiei este de 454 de milioane de euro fara TVA - 354 de milioane sunt pentru procurarea…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, in cursul videoconferintei, ca Statele Unite si aliatii europeni sunt "preocupati" de prezenta trupelor ruse in apropierea frontierelor Ucrainei si vor reactiona, in principal prin sanctiuni, in cazul unui atac.…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a avertizat Moscova asupra ''erorii tragice'' pe care ar constitui-o orice ''aventurism militar'' la granitele Poloniei si Ucrainei, intr-un context de crestere a tensiunilor, relateaza AFP. ''Trebuie sa ne asiguram ca toata lumea intelege ca costul unor…

- Teama de izbucnire a unui razboi la porțile Uniunii Europene a crescut in ultimele saptamani, datorita conflictelor de la granița cu Polonia și trupelor ruse comasate in apropierea Ucrainei. Situația este suficient de grava pentru a fi in meniul reuniunii Consiliului Miniștrilor de Externe al Uniunii…