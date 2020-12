Stiri pe aceeasi tema

- Premier surpriza, numit de Iohannis. Nicolae-Ionel Ciuca a fost desemnat prim-ministru interimar pana la formarea noului Guvern. Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca a luat act de demisia lui Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al Romaniei. Ministrul Apararii promite cai verzi „Președintele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a numit astazi seara un nou premier interimar, dupa ce șeful Guvernului, Ludovic Orban, și-a anunțat demisia. Este vorba despre ministrul apararii, Nicolae Ciuca.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ia act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier si il desemneaza prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din functia…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a fost desemnat premier interimar de președintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Ludovic Orban, a anunțat luni seara Administrația Prezidențiala: ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din funcția de prim-ministru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a numit luni seara pe ministrul apararii, Nicolae Ciuca, ca premier interimar, dupa ce șeful Guvernului, Ludovic Orban, și-a anunțat demisia. Președintele Romaniei a luat act de demisia lui Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al Romaniei și l-a desemnat…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ia act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier si il desemneaza prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din functia…

- Dupa demisia lui Ludovic Orban din funcția de prim-ministru, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat ca premier interimar pe Nicolae Ciuca, ministrul Apararii. „In conformitate cu dispozițiile art. 106 și ale art. 107 alin. (3) din Constituție, Președintele Romaniei l-a desemnat ca prim-ministru interimar…

- Printr-o declaratie facuta in aceasta seara, Ludovic Orban a confirmat informatiile aparute „pe surse” in aceasta dupa-amiaza, privind demisia sa. Demersul sau vine dupa alegerile de duminica si in urma unei intalniri pe care a avut-o, in aceasta dupa-amiaza, cu presedintele Klaus Iohannis, acolo unde…