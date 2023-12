Ministrul apararii nationale, intrevedere cu atasatii apararii acreditati in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu efectueaza marti o vizita in Israel, acesta urmand sa se intalneasca cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu si cu reprezentantii comunitatii romanesti din aceasta tara afectati de deteriorarea situatiei de securitate din zona. Seful Executivului este insotit de ministrul…

- Agenda intalnirii a cuprins discuții legate de principalele amenințari de securitate in regiunea Marii Negre, de impactul razboiului de agresiune al Federației Ruse in Ucraina asupra securitații euro-atlantice și globale, precum și aspecte importante referitoare la cooperarea romano-americana in domeniul…

- VIDEO: Volodimir Zelenski, in vizita in Romania. Președintele Ucrainei a fost primit la Cotroceni de președintele Iohannis Zelenski in vizita in Romania: Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni pe omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar a avut luni, 9 octombrie, la sediul institutiei, o intrevedere bilaterala cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord la Bucuresti, Andrew Noble.Intalnirea dintre cei doi oficiali a avut loc in contextul incheierii misiunii oficialului…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a vizitat vineri, sediul firmei DRASS Romania din Timișoara, operator economic specializat in proiectarea și producția de sisteme hiperbarice, de scufundare, precum și de vehicule subacvatice cu destinație militara.Potrivit unui comunicat transmis de MApN,…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a primit joi, 21 septembrie, la sediul MApN, vizita ambasadorului Italiei la Bucuresti, Alfredo Maria Durante Mangoni.Agenda de discutii a cuprins subiecte de actualitate de pe agendele NATO si UE, in contextul situatiei de securitate complexe din regiunea…