- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, susține, in mesajul adresat la implinirea a 31 de ani de la declanșarea Revoluției, ca, indiferent de raspunderile stabilite de instanțe, este o datorie morala „ca noi, cei de acum, sa cerem iertare familiilor ramase in suferința in Decembrie 1989”. „La 16 decembrie…

- Premierul interimar și ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ionel Ciuca a cerut iertare familiilor celor uciși la Revoluția din 1989 pentru „greșelile, erorile sau abuzurile” comise de militari in timpul tragicelor evenimente care au dus la caderea comunismului in Romania și in urma carora au murit…

- Liderul AUR a creat tensiunii la comemorarea Revoluției de la Timișoara. Revoluționarii s-au adunat în centru orașului pentru a aprinde lumânari pentru eroii din 1989, doar ca s-au întâlnit cu manifestanții partidului, în frunte cu liderul…

- Momente de reculegere, coroane de flori si lozinci din timpul Revolutiei din Decembrie 1989 s-au regasit, miercuri seara, la traditionalul mars al suporterilor din Timisoara, care au comemorat evenimentele din urma cu 31 de ani, relateaza News.ro. Suporterii alb-violeti au organizat, miercuri…

- "Pe 16 decembrie am strigat libertate" Foto: Arhiva. "Pe 16 decembrie am strigat libertate" - spune unul dintre participantii la Revolutia din 1989, începuta cu exact 31 de ani în urma, la Timisoara. Momentul de debut al protestelor care au dus la înlaturarea…

- Dupa cateva zeci de minute, scandalul s-a mutat din Piața Victoriei in fața Catedralei Mitropolitane, unde reprezentanții AUR au vrut sa aprinda lumanari, pe treptele pe care, in urma cu 31 de ani, oamenii se jertfeau pentru libertate, scrie Tion.ro Liderul partidului AUR, George Simion, a venit la…

- Noua vedeta a politicii din Romania, George Simion, a ajuns in aceata seara la Timisoara pentru a participa la evenimentele de comemorare a Revolutiei din 1989. Mai multi timisoreni l-au impiedicat insa sa depuna lumnanari pe treptele Catreralei, fiind nevoie de interventia jandarmilor pentru ca lucrurile…

- Municipalitatea si Asociatiile de revolutionari din Timisoara vor marca de astazi si pana pe 22 decembrie, cei 31 de ani care au trecut de la Revolutia din 1989. Manifestarile vor avea loc intr-un format cu participare publica restransa, in contextul epidemiologic actual. In urma cu 31 de ani, la Timisoara…