Mihai Fifor a anuntat ca in acest an bugetul alocat achizitiei de echipamente militare este mai mare fata de cel precedent in contextul cresterii economice.



"Ne-am luat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru Armata ceea ce s-a si intamplat incepand din anul 2017. In acest an, suma alocata va fi consistent mai mare fata de cea de anul trecut intrucat cresterea economica a fost mai mare iar intre 33 si 40 la suta din cei 2 la suta vor fi folositi pentru inzestrare", a declarat Mihai Fifor, ministrul Apararii, in cadrul evenimentului de sambata.



Suma alocata pentru anul 2018…