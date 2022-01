Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat ca Romania nu este implicata in vreun fel in situatia din Kazahstan, precizand insa ca orice eveniment din aceasta zona impacteaza negocierile pe care le are NATO cu Rusia in acest moment, relateaza News.ro. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica, la Constanta,…

- Noi trebuie sa privim tensiunile de la granița Ucrainei cu Federația Rusa ca pe o amenințare la adresa securitații din zona. Nu cred insa ca exista o mare posibilitate de conflict militar, care sa afecteze Romania.

- Ministrul apararii, Vasile Dincu (PSD), a declarat vineri seara la Digi24 ca Rusia reprezinta o amenințare pentru flancul estic al NATO, inclusiv pentru Romania. Despre probabilitatea unui razboi in Ucraina: - „Nimeni nu știe asta. Citim zilnic sute de analize pe care le fac analiști…

- O mai buna colectare a TVA ar putea compensa neintroducerea taxei pe solidaritate, mai ales ca este un capitol la care suntem pe ultimul loc in Europa. Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD) a precizat ca a discutat recent cu ministrul de Finanțe și cu alți colegi din PSD sa se incerce imbunatațirea…

- Vasile Dincu, ministrul al apararii, a declarat vineri seara, la Digi24 , ca Alianța Nord-Atlantica, din care face parte si Romania, este pregatita și are scenarii și planuri pentru orice situație, in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina. Intrebat daca Vladimir Putin este un pericol pentru…

- Rusia reprezinta in acest moment o amenințare pentru intreg spațiul estic la NATO, inclusiv pentru Romania, in contextul actualelor tensiuni cu Ucraina, dar Alianța Nord-Atlantica este pregatita și are scenarii și planuri pentru orice situație, a declarat noul ministru al apararii, social-democratul…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, ca nu stie daca saptamana aceasta vom avea Guvern. Sorin Grindeanu a precizat ca mai sunt cateva domenii in care nu s-au incheiat negocierile cu PNL, precum Justitia si Munca. Despre propunerea de premier, Grindeanu a amintit ca mandatul dat…

- Un deputat roman monitorizeaza acordul Republicii Moldova pentru asocierea cu Uniunea Europeana. Liderul Parlamentului de la Chișinau, Igor Grosu, a avut o intalnire cu eurodeputatul roman Dragoș Tudorache. Europarlamentarul Tudorache este raportor pentru Acordul de Asociere cu UE al Republicii Moldova.…