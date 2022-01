Stiri pe aceeasi tema

- Inființarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD), prevazute in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a starnit interesul reprezentanților autoritaților locale, ai asociațiilor orașelor, municipiilor și comunelor, precum și ai Agențiilor pentru Dezvoltare Regionala, invitați…

- Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, continua seria de consultari cu autoritațile locale și agențiile pentru dezvoltare regionala, cu scopul de a identifica cele mai bune soluții care sa faciliteze atragerea de fonduri europene și inființarea Organizațiilor de Management…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, i-a invitat pe reprezentantii autoritatilor locale, ai asociatiilor oraselor, municipiilor si comunelor, precum si pe reprezentantii agentiilor pentru dezvoltare regionala, sa participe, pe 11 ianuarie, la o intalnire pe tema…

- “Dezvoltarea potentialului turistic al Romaniei devine realitate doar daca toti factorii decidenti vor urmari o strategie comuna, inclusiv in operationalizarea fondurilor europene. Inca din primele zile de mandat am spus ca vreau sa fac echipa cu toti reprezentantii din turism si impreuna sa realizam…

- Vicepresedintele PSD Radu Moldovan, care conduce organizatia judeteana Bistrita-Nasaud a partidului, a declarat, miercuri, ca noul prim-ministru si liderii partidelor care compun actuala coalitie de guvernare vor purta discutii cu Comisia Europeana despre "optimizarea" Programului National de Redresare…

- Potentialul turistic al Romaniei trebuie sa se transforme din slogan in realitate economica, iar printre masurile avute in vedere se numara acordarea de vouchere de vacanta de 1.450 de lei pentru angajatii din sectorul bugetar, in vederea dezvoltarii turismului intern si modificarea cadrului legislativ…