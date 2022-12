Ministrul Antreprenoriatului si Turismului: Am initiat o Ordonanta pentru majorarea salariilor in agentii, a fost avizata din pacate negativ de catre ministerul Finantelor si Muncii / Am incercat sa organizam concursuri insa nu s-a prezentat nimeni

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca stirea cu prezenta lui Elon Musk in Romania, care s-a dovedit un fake news, a avut un efect pozitiv, pentru ca despre cel putin doua destinatii turistice, Caselul Bran si Poiana…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca stirea cu prezenta lui Elon Musk in Romania, care s-a dovedit un fake news, a avut un efect pozitiv, pentru ca despre cel putin doua destinatii turistice, Caselul Bran si Poiana…

- ”Deja am inceput un proces in cursul anului 2023, a fost o cerinta expresa a premierului, in perspectiva anului 2023 ne-am propus o reducere de personal de minimum 10%, Noi suntem intr-un proces de reorganizare la minister, doua departamente au fost preluate de o agentie nou infiintata”, a spus ministrul,…

- Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, a declarat luni, in plenul Parlamentului, la dezbaterea despre pensii, ca liberalii nu trebuie sa accepte variantele propuse de ministerul Finanțelor și ministerul Muncii pentru majorarea pensiilor. „Ba 6,2 ministrul Finanțelor, ba 10% ministrul Muncii. Acestea…

- Ministrul Turismului a raspuns criticilor aduse de comunicatul ANAT privind ajutorul pentru HORECA, el afirmand ca programul HORECA 1 a avut la baza acel cadrul financiar COVID, care a fost valabil pana la finalul anului 2021 si apoi s-a prelungit pana in iulie. Daniel Cadariu a explicat faptul ca…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu (PNL), a declarat marti, la Profit News TV, despre impozitarea contractelor part-time, ca intr-o coalitie sunt si compromisuri si din pacate, acesta este unul din aceste compromisuri, el aratand ca liberalii nu au fost de acord cu aceasta…

- ”Am vazut la un moment dat o estimare facuta de asociatiile de profil, ca in momentul de fata ar fi afectati peste 70.000 de salariati. Acum, sa ne intelegem, eu sunt ministru politic, reprezint un partid de dreapta, un partid care in anii trecuti s-a lupat sa scoata o astfel de prevedere. Deci, este…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri seara, 7 septembrie, ca de la nivelul Guvernului nu va fi avansat niciun procent cu care vor fi majorate pensiile, pana cand nu va exista proiectul de buget pe anul viitor. „La nivelul Guvernului, va pot spune ca nu vom avea astfel de enunturi pana in momentul…