Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a votat, duminica, pentru o Romanie demna, respectata si normala. "Am votat pentru o Romanie demna, pentru o Romanie sigura, pentru o Romanie respectata, pentru o Romanie care conteaza. Am votat cu o forta calma, care sa poate…

- Ministrul Agriculturii Adrian Oros a dispus Corpului de control al ministrului efectuarea unei verificari de fond asupra intregii activitati a Casei de Comert pentru produse agroalimentare Unirea S.A. dupa ce i-au fost semnalate probleme in privinta cheltuielilor bugetului, potrivitit unui comunicat,…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros a avut o intalnire cu membrii Consiliului de Administrație al Casei de Comerț pentru produse agroalimentare Unirea S.A., ca urmare a solicitarii acestora, in data de 7 noiembrie 2019. Sorin Minea, George Sava, Florentin Bercu, Mircea…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a spus ca PNL va susține, in Parlament, proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi și introducerea pe ordinea de zi a inițiativei "Fara penali", proiecte cerute de USR pentru a susține Guvernul PNL.Citeste și: BOMBA Un fost reporter PRO TV a fost…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, printr-un mesaj pe Facebook, ca este de acord cu propunerea victimelor tragediei din Colectiv, pentru decontarea tratamentului, pe tot parcursul vietii. "Am primit scrisoarea victimelor tragediei de la Colectiv și am cautat in ultimele zile soluții pentru…

- Camera Deputaților a adoptat, in aceasta saptamana, in calitate de for decizional, proiectul de lege prin care nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara sa fie sanctionata cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei, pentru fiecare persoana identificata. Propunerea legislativa are in vedere…

- Comisia Bugete a PE a aprobat marți un ajutor de 293,5 milioane euro din Fondul de Solidaritate al UE, in urma catastrofelor din Austria, Italia și Romania din 2018. Ajutorul de 293,5 milioane euro din Fondul de Solidaritate al UE se imparte astfel: 277,2 milioane euro pentru Italia, urmare a ploilor…

- Inspectoratul Școlar Județean Neamț informeaza ca, in sedința Consiliului de Administrație, din data de 20.08.2019, au fost validate detașarile in interesul invațamantului pe locurile vacante, aferente funcțiilor de director/director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar din județul Neamț,…