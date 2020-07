Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, astazi a venit randul Ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sa viziteze județul Gorj. Acesta a fost prezent astazi la Novaci pentru o discuție cu fermierii gorjeni. Adrian Oros viziteaza astazi zona Olteniei. De dimineața a fost prezent in…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a informat, joi, ca se fac verificari in legatura cu suprafetele raportate ca fiind afectate de seceta, deoarece in unele judete au fost anuntate suprafete „sensibil egale” cu cele insamantate in toamna. „Pana la aceasta data sunt centralizate…

- Productia maxima de grau din acest an ar putea fi de 5 – 5,5 milioane de tone, fata de anii buni, in care a fost de 7 sau chiar 9 milioane de tone de grau, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. „Estimarile sunt destul de aproximative. Avem facute estimari si de catre…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa ca Legea 28/2020 privind comercializarea produselor alimentare contine doua prevederi "daunatoare", una dintre acestea referindu-se la posibilitatea de a percepe legal, de la furnizor, servicii…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat duminica la Cluj ca o seceta ca aceea de acum nu a mai fost in Romania de 50-60 de ani. ”E o seceta extrema si puternica, ce s-a instalat in aceasta parte a Europei, nu numai in Romania, care se suprapune acestei crize a evolutiei…

- Termenul de depunere a cererilor unice de plata a fost prelungit pana la data de 15 iunie, a anuntat, joi seara, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Guvernul a adoptat in aceasta seara o Ordonanta de Urgenta prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor…

- Platile pentru sprijinul cuplat in sectorul vegetal vor incepe din 16 mai, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros."Masura privind sprijinul cuplat vegetal are un plafon maxim de 85 de milioane de euro (85,5 milioane de euro n.r.) si platile vor incepe din…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, marti, ca aproape sase mii de cereri au fost depuse pana in prezent pentru Programul ”Tomata”, termenul final fiind de 15 mai, iar printre judetele cu cel mai mare numar de beneficiari se afla Olt, Dolj si Giurgiu, potrivit news.ro.Adrian Oros…