Ministrul Agriculturii, Petre Daea, chemat la DNA, vineri

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) l-a chemat, vineri dimineața, pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, in dosarul in care fostul ministru Adrian Chesnoiu este cercetat de DNA pentru aranjarea unor concursuri de angajare, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. Acestea susțin ca Petre Daea trebuie sa se prezinte vineri, la ora 9.30, pentru a fi audiat in calitate de martor. Ministrul Petre Daea nu a raspuns niciodata intrebarilor puse de jurnaliști pe aceasta tema, spunand doar ca este treaba justiției sa faca lumina in acest caz. DNA Timișoara a solicitat ridicarea imunitații parlamentare…