- Presedintele Consiliului Audiovizualului a emis o dispozitie prin care cere jurnalistilor de radio si televiziune sa se abtina de la critici la adresa autoritatilor pe durata starii de urgența.

- Serviciul de Informații și Securitate anunța ca va sista accesul utilizatorilor la 52 de site-uri care promoveaza fakenews. Decizia fost luata in contextul in care situația la nivel internațional și național privind infecția cu Covid-19 a ajuns subiect al unor știri dezinformatoare.

- Compania de turism Iri Travel a anuntat marti ca pune gratuit la dispozitia autoritatilor si a companiilor private toate autocarele sale pe intreaga durata a starii de urgenta in care se va afla Romania.

Compania de turism Iri Travel a anuntat marti ca pune gratuit la dispozitia autoritatilor si a companiilor private toate autocarele sale pe intreaga durata a starii de urgenta in care se va afla Romania.

- Procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara, se suspenda de drept pe durata starii de urgenta. Fac exceptie cauzele de urgenta deosebita, apreciate ca atare de judecator sau instanta de judecata, precum si a urmatoarelor cauze:…

- Posturile de radio si televiziune au obligatia "de a transmite pe posturile de radio si de televiziune decretul de instituire a starii de urgenta, in cel mult doua ore de la semnare si repetat in primele 24 de ore de la instituirea starii de urgenta si difuzarea integrala si cu prioritate a informatiilor…

- O parte dintre masurile care ar putea fi luate pe durata starii de urgența se refera și la mijloacele de informare in masa, fie ele publice sau private. Astfel, mass-media care propaga informații false cu privire la pandemia de coronavirus pot fi blocate, „la decizia motivata a Autoritații Naționale…

- Cele mai importante declaratii ale premierului Orban: In 26 februarie, cand in Romania era un singur caz, in Spania erau 2 cazuri Ieri, Romania avea 123 cazuri, Austria peste 500, Spania 4.221 de cazuri Faptul ca in Romania raspandirea s-a realizat mult mai incet este cea mai buna dovada ca masurile…