- Suprafata totala afectata de seceta s-a extins la 462.059 hectare, in 35 de judete si in zona municipiului Bucuresti, in crestere cu 4.629 hectare fata de raportarea de joi, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

- Moscova va raspunde “in mod adecvat” deciziei Bucurestiului de a declara persona non grata un angajat al ambasadei Rusiei, a comentat reprezentanta oficiala a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, conform declaratiilor difuzate sambata si citate de agentia oficiala de presa TASS. “Desigur, vom…

- Dupa ce ai spus minunatul „DA!" plin de emotie si dragoste, acum trebuie sa pregatesti cele necesare pentru o petrecere de neuitat. Deseori ne dorim ca evenimentul in sine sa reflecte iubirea pe care o purtam pentru persoana draga si chiar visele din copilarie in privinta zilei celei mari! Ai o tematica…

- Guvernul de la Priștina agraveaza in mod deliberat situația din Kosovo pentru a lansa un scenariu militar, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, citata de Interfax.ru . „Decizia „autoritaților” de la Pristina de a incepe de la 1 august aplicarea regulilor…

- FOTO| Petre Daea s-a vazut NOAPTEA pe camp cu agricultorii: Ministrul a mers sa vada personal efectele secetei Petre Daea s-a vazut NOAPTEA pe camp cu agricultorii: Ministrul a mers sa vada personal efectele secetei Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a obișnuit inca din primul mandat cu stilul sau…

- Președintele Klaus Iohannis i-a scris omologului sau american Joe Biden cu ocazia Zilei Independenței SUA. El a felicitat poporul american de ziua naționala, dar a vorbit și despre creșterea prezenței americane in Romania și despre parteneriatul strategic dintre cele doua țari.