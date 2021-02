Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat luni, inainte de reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene, ca este necesara "o discutie legata de o abordare mai strategica a UE in ceea ce priveste Rusia", potrivit AGERPRES. Relatia UE - Rusia este una…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, spune ca este necesara „o discutie legata de o abordare mai strategica a UE in ceea ce priveste Rusia”. Declarația a fost facuta inainte de reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene, care are pe agenda relatia UE – Rusia.

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, va participa luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene, care va avea loc la Bruxelles, agenda propriu-zisa incluzand discutii privind relatiile Uniunii Europene cu Rusia, situatia din Hong Kong, elaborarea…

- Vizita in Rusia a Inaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Josep Borrell Fontelles, a fost "necesara" in pofida tensiunilor bilaterale, a anuntat luni Comisia Europeana, in timp ce Administratia Vladimir Putin a comunicat ca nu este responsabila de erodarea relatiilor, noteaza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat marti ca discutiile privind existenta unui certificat de vaccinare anti-COVID continua la nivelul Uniunii Europene, iar acest subiect trebuie analizat cu atentie, pentru a fi evitata orice "abordare discriminatorie". "In ceea ce priveste…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat luni, la Bruxelles, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene, discutiile vizand strategia de distribuire de vaccinuri anti-COVID catre tari din afara UE, cazul Navalnii si recentele proteste din Rusia, relatiile…