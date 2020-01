Ministrul Afacerilor Externe, anunţ despre românii din China: "Sunt 800 de români, sperăm să nu retragem personalul diplomatic" "Cred ca este foarte important de spus ca trebuie apreciat efortul pe care autoritatile chineze il fac si vreau sa exprim solidaritatea autoritatilor romane fata de aceasta situatie deosebita, care incearca limitele de actiune ale autoritatilor chineze si, in acelasi timp, solidaritatea cu comunitatile care sunt afectate, pentru ca este foarte important acest efort. De el depinde rezultatul masurilor de contracarare a raspandirii virusului in intreaga lume. (...) Noi am urmarit cu foarte mare atentie inca de la inceputul aparitiei acestei crize sanitare privind pneumonia virala sau coronavirusul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Bilanțul morților de coronavirus a ajuns la 170, cu 38 de decese inregistrate in 24 de ore - ieri erau 132. Sunt confirmate 7.711 de persoane infectate, noteaza bbc.com.In același timp cu actualizarea bilanțului, autoritațile de la Beijing, citate de bbc.com, au confirmat ca virusul ucigaș s-a raspandit…

- Numarul cazurilor confirmate in China a ajuns ieri la 4.515, ceea ce reprezinta o crestere cu 65% a numarului de pacienti in cursul unei singure zi. A fost confirmat primul deces și in capitala Beijing, alții cinci fiind uciși in Singapore. Un prim caz de imbolnavire a fost confirmat…

- Trei cetateni romani au contactat Ambasada Romaniei la Beijing pentru a-si semnala prezenta in regiunea Hubei, unde a aparut noul coronavirus, unul dintre ei chiar in orasul Wuhan, starea lor de sanatate fiind buna, a transmis Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Coronavirusul aparut in decembrie intr-o piata agroalimentara din Wuhan, un oras din centrul Chinei, a facut 41 de morti in tara, iar numarul persoanelor contaminate a crescut la 1.287, au precizat sambata autoritatile locale. In strainatate, al doilea caz de coronavirus a fost confirmat in…

- O femeie originara din orasul Wuhan, epicentrul unei epidemii virale in China, a postat pe site-ul reprezentantei diplomatice ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, a anuntat o purtatoare de cuvant a Ambasadei Frantei in China, relateaza Le Figaro.Aceasta femeie…

