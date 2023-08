Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut o șansa istorica de a accesa fonduri europene in valoare de 29,2 miliarde de euro. In curand se implinesc doi ani de cand am semnat contractul, insa țara nostra nu a cheltuit nici macar un cent din aceste fonduri. Ne chinuim acum cu a doua tranșa, insa nu am cheltuit banii nici din prima…

- Comisia Europeana a evaluat pozitiv a doua cerere de plata transmisa de Romania in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, in valoare de 3,22 miliarde euro, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), transmite AGERPRES . La sfarsitul anului trecut, Romania a inaintat…

- ”Comisia Europeana a aprobat astazi o evaluare preliminara pozitiva a unei parți din etapele și obiectivele legate de cea de-a doua cerere de plata a Romaniei in cadrul mecanismului de redresare și de reziliența (RRF), instrumentul-cheie care se afla in centrul NextGenerationEU. La 16 decembrie 2022,…

- Ministrul Marcel Boloș iși incheie saptamana aceasta mandatul de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, pe care l-a preluat la 4 mai 2022. Cu aceasta ocazie publica un raport de activitate. Creștere cu peste 20% a gradului de absorție, intr-un an calendaristic In ultimul an (mai 2022 – mai…

- Marcel Boloș spune ca rata de absorbție a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2014-2020 a crescut de la 54% la 77%, in ultimul an fiind trimise si aprobate toate cele 16 programe aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, care aduc 46 miliarde euro pentru investitii strategice. Potrivit…

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca a adus Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) intr-un blocaj major, sustin reprezentantii USR intr-un comunicat de presa. De ce spun asta? Conform USR, „Romania este in intarziere cu depunerea si aprobarea cererilor de plata, nu a depus la timp planul de reducere…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), cel mai important producator roman de medicamente generice, a anuntat miercuri la Bursa de Valori Bucuresti ca a obtinut de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene o finantare de 4,08 mil. lei pentru construirea unei centrale fotovoltaice de 2,5 MW.Finantarea…