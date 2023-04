Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a confirmat miercuri, 5 aprilie, ca in coaliție s-a decis taierea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei și a precizat ca institutiile statului trebuie sa regandeasca modalitatea de sporire a veniturilor la buget, dar fara taxe noi.„Pe fondul constatarilor…

- Pensiile speciale reprezinta 10- din cheltuielile cu asistenta sociala din bugetul asigurarilor sociale de stat. a explicat, azi, un secretar de stat din ministerul de Finante. Acesta a aratat ca, in total, aceste pensii – inclusiv cele considerate a fi „militare" – vor consuma 12,4 miliarde de lei.…

- Comitetul interministerial pentru analiza de risc seismic, coordonat de premierul Nicolae Ciuca, a decis, in prima sedinta a structurii ca, pana vineri, Ministerul Educatiei sa sprijine autoritatile locale sa identifice solutii pentru relocarea in spatii sigure a copiilor care isi desfasoara in prezent…

- Evaluarea riscurilor la nivel național a demonstrat faptul ca in Romania practic intregul teritoriu național se afla sub incidența unuia sau mai multor tipuri de dezastre, fapt ce face ca expunerea populației sa fie una dintre cele mai ridicate in Uniunea Europeana.CAT NE COSTA UN CUTREMUR PRECUM CEL…

- Premierul Romaniei a transmis un mesaj la 25 de de activitate in Romania a Consiliului Investitorilor Straini (FIC). Ciuca susține ca indicatorii arata ca investitorii vad perspectivele de creștere pe termen lung ale economiei romanești și includ Romania in strategiile lor de investiții.