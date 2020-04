David Clark a recunoscut ca drumul de 20 de kilometri facut pana la plaja a fost "o incalcare evidenta a masurilor de izolare".

Clark și-a oferit demisia dupa acest incident, insa premierul Jacinda Ardern a refuzat-o din cauza crizei actuale. Cu toate acestea, a fost retrogradat in ierarhia cabinetului și a pierdut poziția secundara de ministru de finanțe asociat.

Noua Zeelanda a intrat in data de 25 martie in cea mai ridicata stare de alerta, de nivelul patru. In primul weekend care a urmat, Clark a mers cu familia sa din orașul Dunedin la plaja Doctor's Point.

Clark a…