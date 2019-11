Ministru propus în Guvernul Orban, la PROTEST In București, la Piața Universitații, sunt cateva sute de oameni la protestul pentru paduri. Aproximativ 400 de oameni protesteaza in Cluj-Napoca. Cinci sute de protestatari sunt și la Brașov. Doua sute de protestatari sunt și in Iași. Protestatarii din Cluj au ținut și un moment de reculegere in memoria padurarilor uciși la datorie și au aprins lumanari. Printre participanți s-a numarat și Costel Alexe, ministrul propus la Mediu, conform Mediafax. „Este de datoria fiecaruia dintre noi sa tragem un semnal de alarma. Eu, ca roman care tin la paduri si la mediul inconjurator, sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

