Stiri pe aceeasi tema

- O cincime dintre pacientii cu covid-19 a murit din cauza noului coronavirus in spitalele germane, iar mortalitatea a atins peste jumatate (53%) in cazul personalor asistate respirator, releva un studiu publicat miercuri, relateaza AFP.

- O cincime dintre pacientii cu covid-19 a murit din cauza noului coronavirus in spitalele germane, iar mortalitatea a atins peste jumatate (53%) in cazul persoanelor asistate respirator, releva un studiu publicat miercuri, relateaza AFP.Publicat in revista medicala britanica The Lancet, studiul…

- COVID-19 a facut ravagii in familia lui Raquel Barrer, o femeie in varsta de 28 de ani. In doar doua luni, aceasta și-a pierdut parinții și trei frați, din cauza virusului, informeaza 20 minutos.es.Primul care a trecut in neființa a fost tatal tinerei, Felix Barrera. In varsta de 80 de ani, acesta a…

- Camil Marinescu, unul dintre cei mai cunoscuti dirijori romani, a murit dupa „o lupta de trei saptamani cu virusul Covid-19", a anuntat luni pe Facebook fratele acestuia, Ciprian Marinescu. „Din pacate dupa o lupta de trei saptamani cu virusul Covid-19 , iubitul meu frate ne-a parasit astazi la ora…

- Coronavirusul a mai facut o victima in randul cadrelor medicale. Este vorba de un asistent medical din județul Vrancea, care s-a stins la varsta de 49 de ani, dupa ce a contractat virusul Sars Cov-2.

- Medicul Vasile Sarbu, in varsta de 65 ani, sef al Serviciului endoscopie si ultrasonografie din cadrul Spitalului Clinic Balti, si asistenta medicala Victoria Maciuga, in varsta de 45 ani, care activa in sectia Pneumologie a Institutului Mamei si Copilului, au fost rapusi de COVID-19.

- Inca un medic din țara noastra a murit din cauza COVID-19. Victima activa la filiala Sculeni a Spitalului Raional Ungheni, ca medic stomatolog. Informația a fost confirmata de directorul spitalului, Andrei Alexeev.