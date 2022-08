Stiri pe aceeasi tema

- ”Ne asteapta o iarna de prudenta si consum sobru, dar mai durabila decat alte tari”, a spus Roberto Cingolani intr-un interviu la postul de stat RAI. Cingolani a spus ca sistemul de depozitare al Italiei este plin in proportie de 75%, fiind pe cale de a atinge obiectivul de 90% inainte de iarna. El…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat ca situatia de pe piata de energie este o manifestare a politicii deliberate anti-europene, a politicii anti-umane a Rusiei si este efectul vechilor greseli ale europenilor. ”Situatia de pe piata de energie, si mai ales pentru consumatorii europeni,…

- Autoritatile din landul german Bavaria au convenit o serie de modalitati pentru a reduce consumul de energie cu 15% in perioada august - martie, inclusiv prin coborarea termostatului in cladirile publice, pe masura ce prima economie europeana se pregateste pentru noi reduceri ale livrarilor de gaze…

- Guvernul Romaniei anunța ca cetațenii nu vor suferi din cauza deciziei UE de a reduce consumul de gaze și a enumerat categoriile de consumatorilor care nu vor fi afectate de aceasta masura. Guvernul Romaniei susține ca țara noastra va avea asigurat necesarul pentru iarna 2022-2023 și in contextul acordului…

- Țarile Uniunii Europene au convenit marți, 26 iulie, asupra unui regulament de urgența pentru a reduce consumul de gaze naturale in aceasta iarna, in timp ce Europa se pregatește pentru o iarna cu aprovizionarea incerta din partea Rusiei, anunța Reuters,

- Propunerea Bruxelles-ului, formulata miercuri, vine intr-un moment in care oficialii și analiștii europeni se tem ca Rusia va sista livrarile de gaze catre Europa, scrie Associated Press . Comisia Europeana a propus miercuri ca statele membre sa iși reduca consumul de gaze cu 15% in urmatoarele luni,…