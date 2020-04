Ministru Economiei anunţă începerea producţiei unui scanner termic de concepţie românească "Industria nationala de aparare s-a reprofilat pentru a produce produse necesare prevenirii si combaterii pandemiei Covid-19. Pro-Optica si IOR au creat un parteneriat pentru dezvoltarea si fabricarea unui scanner termic, care permite scanarea precisa si rapida pe fluxuri de acces persoane si alarmarea in cazul temperaturilor corpului care depasesc limita febrei", a informat ministerul. Produsul denumit CONDOR SR-FS poate fi folosit la controlul accesului in zone cu flux mare de persoane, pentru reducerea timpului de evaluare a starii febrile, in locuri precum aeroporturi, metrou, frontiera,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

