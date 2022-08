”Convoc o sedinta extraordinara a Consiliului Energiei. Ne vom intalni la Bruxelles pe 9 septembrie. Trebuie sa reparam piata energiei. Solutia la nivelul UE este de departe cea mai buna pe care o avem”, a declarat pe Twitter Jozef Sikela, a carui tara detine in prezent presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene. After a weekend full of negotiations, I can announce that I am convening an extraordinary meeting of the Energy Council. We will meet in Brussels on the 9th September. We must fix the energy market. Solution on the EU level is by far the best we have. — Jozef Sikela (@JozefSikela)…