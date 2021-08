Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de interne din Uniunea Europeana vor avea marti o reuniune extraordinara consacrata analizarii ultimelor evolutii din Afganistan si consecintelor acestora pentru securitatea si migratia in interiorul blocului comunitar, a anuntat presedintia slovena a Consiliului UE, transmite Reuters.…

- Uniunea Europeana va incepe saptamana aceasta discutiile cu privire la consecintele pe care le-ar putea avea evolutiile recente din Afganistan asupra securitatii si migratiei in cadrul blocului comunitar, a declarat luni un purtator de cuvant al presedintiei slovene a Consiliului UE, informeaza Reuters.…

- Exista analize facute de specialiști in fața carora nu ai ce spune și trebuie sa accepți realitatea. In Romania analistul Petrișor Peiu este unul care informați știe sa lucreze cu date statistice, de la prezentare in limbaj uzual pana la concluzii pertinente. Cifrele prezentate intr-unul dintre ultimele…

- Uniunea Europeana il acuza pe presedintele Belarusului Alexander Lukasenko ca a orchestrat sosirea a mii de oameni la granitele Lituaniei, Letoniei si Poloniei, ca represalii pentru sanctiunile impuse fostei republici sovietice. Drept urmare, ministrii de interne ai celor 27 de natiuni ale UE au afirmat,…

- Reuniunea a fost convocata de presedintia slovena a Consiliului Uniunii Europene, dupa ce aceasta a primit o solicitare in aceasta privinta din partea ministrului de interne lituanian, Agne Bilotaite.In ultimele saptamani, un numar extrem de mare de migranti au ajuns in Lituania, Letonia si Polonia.Confruntata…

- Grecia face apel la o reacție coordonata a statelor Uniunii Europene in privința posibilului val de refugiați care ar putea ajunge la granițele blocului comunitar parasind Afganistanul cazut in mainile talibanilor. Ministrul migrației, Notis Mitarachi, susține ca țara sa nu vrea sa se transforme in…

- Lituania va propune luni extinderea sanctiunilor Uniunii Europene impotriva Belarusului, pentru ca trimite migranti peste granita, in UE, potrivit Ministerului lituanian de Externe, transmite Reuters. ”Vom propune sa luam in considerare extinderea treptata de sanctiunilor sectoriale”, a declarat…