- MOSCOVA, 29 mart – Sputnik, Galia Ibraghimova. Miniștrii de Externe ai țarilor NATO au convenit sa depuna toate eforturile pentru a descuraja aceste state. In noua strategie "NATO-2030", terorismul internațional nu mai reprezinta principalul pericol. Cu ce se va mai ocupa blocul militaro-politic…

- In capitala Ucrainei a avut loc runda ordinara de consultari politice interministeriale moldo-ucrainene, la nivel de secretar de stat / viceministru de externe. Delegația moldoveneasca a fost condusa de catre secretarul de stat Dumitru Socolan, cea ucraineana – de catre viceministrul afacerilor externe…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca Rusia iși suplimenteaza capacitatile militare in Europa de Est si incearca sa destabilizeze tari vecine, inclusiv Republica Moldova. Germania pledeaza pentru dialog, iar SUA asteapta predictibilitate in relatia cu Administratia de la Moscova,…

- Rusia a criticat UE si SUA fata de ceea ce Moscova considera „amestec in afacerile interne” ale Republicii Moldova. Reactia a venit din partea Ministerului de Externe rus dupa declaratiile facute recent de ambasadorul SUA la Chisinau, Dereck J. Hogan care a spus ca politicienii alesi din Republica…

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat miercuri Occidentul - UE si SUA - pentru ca, in opinia sa, acesta continua sa se amestece in afacerile interne ale Republicii Moldova, referindu-se la o recenta luare de pozitie a ambasadorului SUA la Chisinau, Dereck J. Hogan, fata de evolutia situatiei din…

- Ministrii de Externe din UE au decis luni sa-l trimita pe inaltul lor reprezentant, spaniolul Josep Borell, la Moscova si sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei in functie raportul acestuia.

- Consiliul Judetean Constansa s a reunit astazi, in prima sedinta ordinara din acest an.Consiliul Judetean Constanta s a reunit astazi, 20 ianuarie 2021, in prima sedinta ordinara din acest an, fiind prezent un numar de 32 de consilieri din totalul de 37. Sedinta a fost tinuta in regim de videoconferinta,…