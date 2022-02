Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Israel discuta despre sprijinirea turismului, prin incurajarea revenirii la munca a lucratorilor din domeniu si in mod special a ghizilor autorizati si au in vedere investitii de peste 35 de milioane de dolari pentru renovarea infrastructurii turistice de la Zidul Plangerii, conform…

- evoMAG a incheiat anul 2021 cu vanzari de 34 milioane de euro evoMAG mizeaza in 2022 pe un avans in vanzari de 10% – 15% In prezent, 90% din totalul comenzilor sunt livrate in cel mult 24 de ore de la plasarea acestora, ținta fiind ca, la finalul anului, ponderea sa treaca de 95% București, 31 ianuarie…

- “evoMAG anunta investitii de 200.000 de euro in 2022, ca parte a strategiei de dezvoltare de anul acesta, ce vizeaza dublarea gamei de produse, continuarea procesului de automatizare, eficientizarea activitatii logistice, extinderea spatiului de depozitare, dar si cresterea accelerata a numarului de…

- Municipalitatea timișoreana dorește schimbarea totala a zonei Oituz-Popa Șapca. Noua viziune include chiar și o noua gara, care sa fie componenta principala a unui punct intermodal de transport. Planul urbanistic respectiv este delimitat de str. Popa Șapca, str. Oituz, Calea A. I. Cuza și str. A. Demetriade…

- Cine a fost Sfantul Nicolae, sfantul care are grija de copiii sarmani și de familiile necajite? Sarbatorile de Iarna au inceput, ca in fiecare an, cu multașteptatul Moș Nicolae, moșul cel bun care, in seara zilei de 5 decembrie, a venit incarcat cu daruri și a lasat in ghetuțele copiilor cuminți, dulciuri…

- Israelul se pregateste sa puna capat monopolului ultraortodocsilor asupra chestiunilor religioase si sa permita chiar rugaciunea mixta - barbati si femei - la Zidul Plangerii din Ierusalim, admite pentru AFP Gilad Kariv, primul rabin liberal ales in Knesset.

- Un atac terorist a avut loc duminica dimineața in centrul vechi din Ierusalim. Un om a fost ucis și alți patru au fost raniți. Agresorul a deschis focul in apropiere de o poarta care duce spre Muntele Templului, loc sfant pentru musulmani și evrei deopotriva. Teroristul a impușcat doi trecatori, pe…

- Congresul american a adoptat definitiv vineri seara vastul plan de investitii in infrastructuri dorit de presedintele Joe Biden, caruia nu ii mai ramane decat sa promulge textul pentru intrarea lui in vigoare, informeaza AFP preluat de agerpres. Adoptarea acestui plan de 1.200 miliarde de dolari…