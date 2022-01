Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Transporturilor a facut lucrari de intreținere pe tronsonul feroviar Buzau - Faurei, nu modernizare, a declarat purtatorul de cuvant al ministerului, Alin Șerbanescu, anunța Mediafax. Potrivit reprezentantului Ministerului Transporturilor, fostul ministru Catalin Drula a…

- La numai o luna de cand social-democrația și-a asumat guvernarea, iata ca se demonstreaza ca adevaratele obiective de dezvoltare au prioritate și se transpun in realitate. Dupa ani de uitare și omiteri nepermise, Iașul și regiunea Moldovei beneficiaza in sfarșit de susținerea și recunoașterea de…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, nu este prea optimist in privința concretizarii proiectului autostrazii Ploiești – Brașov in viitorul apropiat. Social-democratul acuza ca au fost acordate termene foarte lungi pentru realizarea studiului de fezabilitate și pentru proiectare. „In acest moment…

- Actualul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit la Digi24, despre continuarea Autostrazii de la București, pe porțiunea Ploiești – Brașov, tronson care ar ajuta imens la descongestionarea traficului de pe Valea Prahovei. Sorin Grindeanu, spune ca a preluat o situație complexa in privința…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare. Urmatoarele intreruperi se vor realiza…

- Primaria Filipeștii de Padure a depus trei proiecte pentru finanțare pe Programul guvernamental ”Anghel Saligny”. Proiectele sunt ample și extrem de importante pentru comunitate, astfel ca aplicarea lor va fi un pas major pentru dezvoltarea și modernizarea comunei. Sumele pe care intenționeaza sa…

- CARAS-SEVERIN – Doua comune din judet sunt cadastrate in proportie de 100%: Berzovia si Maureni. Ieri, 12.035 de proprietari de imobile din comuna Berzovia au primit noile carti funciare! Potrivit unui recent comunicat de presa, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Caraș-Severin a finalizat…

- Lucrarile de asfaltare pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau se apropie de final. In aceste zile, se asterne cel de-al treilea strat de asfalt, cel de uzura. In paralel, se monteaza si noi adaposturi in statiile de autobuz.