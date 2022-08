Ministerul Sănătății vrea să schimbe condițiile pentru candidații la șefia spitalelor, ambulanței și direcțiilor de sănătate publică Ministerul Sanatații vrea sa schimbe condițiile pentru candidații la posturile de conducere din spitale, ambulanța, direcțiile de sanatate publica, la o luna dupa ce le-a adoptat. Un proiect de ordonanța pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații a fost postat in transparența de minister, dupa adoptarea altei ordonanțe pe aceeași tema, in 13 iulie. Ordonanța adoptata in 13 iulie la propunerea Ministerului Sanatații, Guvernul a stabilit ca șefii direcțiilor de sanatate publica vor fi numiți prin concurs, iar managerii spitalelor și de la ambulanța vor trebui sa aiba… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

