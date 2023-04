Ministerul Sănătății vrea să retragă medicamentul Favipiravir din tratamentul Covid Ministerul Sanatații vrea sa retraga medicamentul Favipiravir din tratamenul infecției cu virusul SARS-CoV-2, potrivit unui proiect de ordin postat pe site-ul ministerului . ”Favipiravir este un inhibitor al ARN-polimerazei care s-a utilizat pentru gripa și infecția cu virusul Ebola. Din cauza efectelor teratogene, utilizarea sa a fost autorizata doar pentru situații speciale cum ar fi epidemii cu virusuri gripale noi. Rezultatele unor studii publicate in ultimul an nu au aratat eficiența tratamentului cu Favipiravir pentru cazurile moderate sau medii in infecția SARS-CoV2 și de aceea utilizarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

