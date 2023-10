Stiri pe aceeasi tema

- 1.217 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. Potrivit ministerului, la ATI sunt internati 75 de pacienti. Din totalul pacientilor internati in prezent, 176 sunt minori internati in sectii. In saptamana 2 – 8 octombrie, au fost…

- Un numar de 1.077 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, ieri, Ministerul Sanatatii, citat de Agerpres. Potrivit ministerului, la ATI sunt internati 82 de pacienti. Din totalul pacientilor internati in prezent, 131 sunt minori, 129 fiind internati in sectii…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca, in ultima saptamana (4 – 10 septembrie), au fost inregistrate 7.171 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. Conform Ministerului Sanatatii, 2.271 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca 698 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil. Potrivit Ministerului Sanatatii, la ATI sunt internati 47 de pacienti, dintre care 27 nu sunt vaccinati impotriva SARS-CoV-2, conform agerpres. Din totalul pacientilor internati…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca 583 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil. Potrivit Ministerului Sanatatii, la ATI sunt internati 45 de pacienti, 28 dintre acestia fiind nevaccinati impotriva SARS-CoV-2. Din totalul pacientilor internati in prezent, 110 sunt minori,…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca, in perioada 21 – 27 august, au fost inregistrate 3.326 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. Conform Ministerului Sanatatii, 973 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai…

- Ieri, Ministerul Sanatatii a informat ca 374 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil. Potrivit Ministerului Sanatatii, citat de Agerpres. la ATI sunt internati 38 de pacienti, 24 dintre acestia fiind nevaccinati impotriva SARS-CoV-2. Din totalul pacientilor internati in…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca 290 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil.Potrivit Ministerului Sanatatii, la ATI sunt internati 37 de pacienti, 23 dintre acestia fiind nevaccinati impotriva SARS-CoV-2, conform agerpres. Din totalul pacientilor internati in prezent,…