Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, intr-o intervenție la Antena 3, ca noul manager al Spitalului Județean Suceava va fi medicul Florin Filip. Acesta este șeful Sectiei de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica din cadrul Spitalului Județean Suceava. Nelu Tataru a declarat…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat intr-o interventie la Digi 24 ca intreg personalul Spitalului Judetean din Suceava intra in carantina. Nelu Tataru a spus ca unitatea spitaliceasca din Suceava va fi dezinfectata in totalitate, in perioada imediat urmatoare. El a adaugat…

- Nelu Tatatru, secretar de stat din Ministerul Sanatații, a declarat, marți, ca ia in calcul desemnarea unei maternitați care sa preia persoane infectate cu coronavirus.„Facem, in aceasta dimineața și analiza pentru a desemna o maternitate care sa preia persoane cu coronavirus”, a spus Nelu Tataru la…

- La sediul MAI secretarul de stat in MAI, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat si Secretarul de Stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru au sustinut vineri, 28 februarie, o conferinta de presa referitoare la gestionarea situatiei privind noul Coronavirus COVID 19 .Seful…

- Secretarul de stat Nelu Tataru și doctorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din Capitala, au susținut, joi, o declarație de presa, in contextul in care, miercuri seara, autoritațile au confirmat prezența virusului COVID-19 in țara noastra."Nu este nevoie…

- Secretarul de stat Nelu Tataru a declarat la Realitatea Plus ca pacientul a fost transportat noaptea trecuta in Capitala:"Azi noapte la ora 2 ambulanta era la Gorj. Acum se afla la Matei Bals. Toate celelalte 7 persoane sunt in carantina, familia pacientului. E carantina la domiciliu. Cei 7 raman in…

- Secretarul de stat in MAI, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, au sustinut o conferinta de presa referitoare la gestionarea situatiei privind noul Coronavirus (COVID- 19), potrivit Agerpres. Secretarul de stat…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat miercuri ca toate cele 13 persoane din Gorj care au intrat in contact cu cetateanul italian diagnosticat cu coronavirus au fost testate si au rezultate...