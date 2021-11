Bugetul Ministerului Sanatații va fi suplimentat in noiembrie cu 1,5 miliarde de lei, banii fiind utilizați, in principal, pentru salarii, despagubiri catre companii farmaceutice și pentru tichetele de masa cu care sunt recompensate persoanele care se vaccineaza. In ce privește tratamentele bolnavilor de Covid, suma alocata a fost de doar 325 milioane de lei, bani […] The post Ministerul Sanatații cere 1,6 miliarde de lei. Doar 20% sunt pentru medicamentele Covid first appeared on Ziarul National .