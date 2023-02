Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta, luni seara, ca mobilizeaza profesionisti care ar fi dispusi sa plece in Turcia. Cei interesati se pot inscrie pe site-ul ministerului. De asemenea, institutia anunta ca a fost lansata o campanie de donare de sange pentru victimele cutremurului. Fii la curent cu…

- Ministerul Sanatații, impreuna cu Universitatile de Medicina si Farmacie, mobilizeaza profesionistii din domeniu care doresc sa ajute ca voluntari in constituirea unor echipe medicale care sa fie disponibile pentru deplasare in zonele afectate de cutremurele din Turcia. „Ministerul Sanatatii, impreuna…

- Echipa Romaniei de salvatori trimiși in Turcia este formata din medici și asistenți ai UPU-SMURD București, ofițeri DSU și echipe de cautare-salvare cu caini. Turcia și Siria au fost lovite astazi de doua cutremure de peste 7 grade pe scara Richter, produse la interval de opt ore, iar numarul victimelor…

- Continue reading Ministerul Sanatații din Romania este solidar cu victimele cutremurului catastrofal care a provocat mii de decese și raniți in Turcia și in Siria și ofera sprijin autoritaților turce at Info real.

- In continuarea informațiilor referitoare la seismul care a avut loc in data de 6 februarie in sud-estul Turciei la granița cu Siria, MAEIE prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Ankara s-a autosesizat și a facut demersuri pe linga autoritațile locale cu privire la verificarea apartenenței…

- Pana in prezent, autoritațile turce nu au transmis informații privind romani care sa se numere printre victimele cutremurului de 7,8 grade care a lovit Turcia luni dimineața, transmite Ministerul de Externe intr-un comunicat de presa. In schimb, 10 cetațeni au solicitat asistența consulara pentru repatriere.…

- In data de 12 decembrie 2022, Alianța Universitara G6-UMF și Ministerul Sanatații in parteneriat cu Local American Working Group (LAWG) au semnat un Memorandum de Colaborare pentru crearea unui Hub de Inovație in Sanatate in Romania, ce are ca scop creșterea rezilienței și sustenabilitații sistemului…

- Ministerul Sanatatii impreuna cu cele sase Universitati de Medicina si Farmacie organizeaza duminica, 20 noiembrie 2022, concursul national de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie.Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, anul acesta s au inscris la concurs…