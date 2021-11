Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta ca a distribuit o noua transa de Remdesivir, Tocilizumab si Favipiravir in spitalele care trateaza pacienti infectati cu SARS-Cov-2, informeaza News.ro . Potrivit Ministerului Sanatatii, este vorba despre 5.191 de flacoane de Remdesivir de 100 mg care vor ajunge in 72 de…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuțat ca a distribuit, vineri, 110 flacoane de Tocilizumabum de 400 mg catre zece judete al caror stoc era epuizat si 6.558 de flacoane de Remdesivir in peste 80 de spitale care trateaza pacienti infectati cu forme medii COVID-19."Tocilizumab este un medicament folosit pentru…

- Anticorpii monoclonali, o sansa pentru prevenirea formelor severe de COVID 19 Ministerul Sanatatii a repartizat astazi, 2 noiembrie 2021, un numar de 7 500 de doze de anticorpi monoclonali in 147 de spitale care trateaza pacienti infectati cu SARS COV 2.Medicamentele au fost achizitionate in baza Acordului…

- MInisterul Sanatatii anunta ca, vineri, s-au distribuit spitalelor noi transe de Remdesivir si Tocilizumab, medicamente necesare in tratarea pacientilor cu forme medii si severe de COVID-19. ”Ministerul Sanatatii a repartizat astazi, 29 octombrie 2021, un numar de 780 flacoane de Tocilizumabum de 400…

- Ministerul Sanatatii (MS) a repartizat, vineri, 780 flacoane de Tocilizumab de 400 mg directiilor de sanatate publica, in cadrul contractului subsecvent pe care il are incheiat cu firma producatoare. Potrivit unui comunicat de presa al ministerului, Directiei de Sanatate Publica Bucuresti i-au mai fost…

- Ministerul Sanatatii anunta ca a distribuit o noua tranta, de aproape 2.700 de flacoane, de Remdesivir in 45 de spitale din tara, pentru tratarea pacientilor cu forme medii de COVID-19. “Ministerul Sanatatii a distribuit o noua transa de Remdesivir in unitatile sanitare cu paturi care au in tratament…

- Ministerul Sanatații anunța ca mii de flacoane de Remdesivir au fost distribuite in aproape 100 de spitale din Romania. Medicamentul este folosit in tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2 cu forme medii de boala. Ministerul Sanatații anunța marți, prin intermediul unui comunicat de…

- Ministerul Sanatatii anunta ca a semnat un nou contract pentru achizitia a 32.800 flacoane de Remdesivir, medicamentul urmand a fi distribuit spitalelor care asigura tratamentul pacientilor infectati cu SARS-Cov-2 cu forme severe de boala. ”Ministerul Sanatatii a semnat un nou contract pentru achizitia…