Urs, pe pârtie la Predeal

În această după-amiază a fost transmis un mesaj RO-ALERT, care semnala prezența unui urs pe Pârtia Clăbucet din Predeal. Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like! The post Urs, pe pârtie la Predeal appeared first on NewsBV . [citeste mai departe]