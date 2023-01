Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a finalizat evaluarea dosarelor depuse pentru finantarea proiectelor de modernizare si dotare a ambulatoriilor de specialitate din Romania.In cadrul Investitiei specifice Unitati de asistenta medicala ambulatorie, din PNRR, au fost depuse 142 de cereri de finantare. In urma evaluarii,…

- ”In sedinta de Guvern de astazi alimentam bugetul Ministerului Energiei cu 335 de milioane de lei, sunt bani proveniti din colectarea impozitului pe veniturile obtinute din vanzarea gazelor din “onshore” si “offshore”, a spus premierul la inceputul sedintei Executivului. Potrivit lui Nicolae Ciuca,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata la B1TV ca daca nu va reusi sa puna accent pe dezvoltarea medicinei prespitalicesti, sistemul sanitar din Romania va deveni „nesustenabil din punct de vedere economic” in urmatorii cinci-sapte ani. „Noi trebuie sa avem un sistem care dezvolta…

- ”Peste 700 milioane de euro investiti in infrastructura si in servicii medicale pentru bolnavii cronici, prin . Numarul serviciilor de paliatie pentru adulti si copii de care beneficiaza pacientii cronici situeaza acum Romania in jumatatea inferioara a clasamentului tarilor din Uniunea Europeana. Capacitatea…

- Vaccinul adaptat noilor tulpini COVID-19 va ajunge in Romania pana la sfarsitul lunii noiembrie, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. „Ajunge tarziu in Romania pentru ca eu am o responsabilitate fata de banii publici. Pentru ca a fost un proces lung de negociere, de reducere a cantitatii.…

- Reabilitarea spitalelor este posibila si daca se afla in cladiri vechi de 50 de ani, cu conditia sa fie facuta corect, deoarece bacteriile nu intra in pereti, probleme fiind la instalatiile sanitare, a declarat sambata ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, citat de News.ro. Intrebat daca exista o formula…

- ”Astazi am participat la ceremonia de semnare a contractului prin care Agentia SUA pentru Comert si Dezvoltare (USTDA) acorda un grant de 14 milioane de dolari catre RoPower Nuclear SA (RoPower), compania de proiect pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici recent infiintata de Nuclearelectrica…