Stiri pe aceeasi tema

- Directorul celui de-al doilea departament al țarilor CSI al Ministerului rus de Externe, Alexei Polishchuk, intr-un interviu acordat TASS, a declarat ca Moscova este gata sa accepte serviciile de mediere ale altor țari in negocierile cu Kiev și nu le refuza. El și-a exprimat opinia ca, din 2014, Ucraina…

- Directorul celui de-al doilea departament al țarilor CSI al Ministerului rus de Externe, Alexei Polishchuk, a spus ce obiective urmarește Occidentul in conflictul din Ucraina. El a vorbit despre asta intr-un interviu acordat TASS. Polishchuk a dezvaluit intențiile Occidentului in Ucraina și a spus ca…

- O estimare a serviciilor americane de informații, publicata marți, arata ca Moscova a trimis, in mod discret, cel putin 300 milioane de dolari in total unor partide politice si candidati in peste 20 de tari, incepand din 2014, pentru a-si exercita influenta, relateaza agenția France Presse, citata de…

- Rusia a interzis luni intrarea pe teritoriul sau a 25 de cetațeni americani, printre care se afla și cunoscuții actori Ben Stiller și Sean Penn, in cadrul celei mai recente runde de sancțiuni impotriva Occidentului, scrie The Moscow Times . Actorii de la Hollywood au fost incluși pe o lista publicata…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, luni, ca va face tot posibilul pentru a permite inspectii ale expertilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, aflata sub ocupatie rusa. „In stransa cooperare cu Agentia si cu membrii conducerii acesteia,…

- SUA se implica tot mai mult in conflictul din Ucraina. O astfel de declarație a facut Directorul Departamentului America de Nord al Ministerului rus de Externe, Alexandr Darciev, citat de TASS. Dupa cum a menționat reprezentantul departamentului, drept confirmare a cuvintelor sale servesc declarațiile…

- Statele Unite sint deja implicate in luptele din Ucraina. Acest lucru a fost anunțat marți, 2 august, de reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, transmite TASS. „Furnizarea de arme este insoțita nu doar de instrucțiuni privind utilizarea lor, ci in acest caz, aceștia…

- Recunoasterea Rusiei de catre Washington ca "sponsor al terorismului" ar putea conduce la ruperea relatiilor diplomatice cu Statele Unite, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus Maria Zaharova, citata marti de agentia de presa Interfax, notand de asemenea ca Moscova este pregatita…