Rusia a anunțat duminica ca a atacat baza militara de antrenament din Iavoriv, vestul Ucrainei, in apropiere de granița cu Polonia, și ca loviturile aeriene rusești au ucis „pana la 180 de mercenari straini" și au distrus o mare cantitate de arme furnizate de națiuni straine, scrie Reuters.

Oficialii ucraineni au actualizat pierderile armatei ruse in razboiul din Ucraina. Daca numarul deceselor pare sa stagneze, armata lui Vladimir Putin inregistreaza pierderi din ce in ce mai mari la capitolul echipamente militare.

Ministerul rus al Apararii acuza joi Statele Unite de faptul ca au finantat un program de inarmare biologica in Ucraina si sustine ca a descoperit probe in acest sens in laboraoare ucrainene, relateaza AFP.

Moscova a anunțat miercuri, 9 martie, ca deține controlul asupra spațiului aerian al Ucrainei. Sistemul de aparare aeriana al Kievului nu este capabil sa ofere o opoziție semnificativa aviației ruse, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, informeaza Interfax.

Ministerul ucrainean al Apararii spune ca a creat o unitate speciala – Legiunea Internaționala – care a inceput deja sa desfașoare misiuni de lupta pentru a contracara agresiunea rusa, transmite CNN.

Rusia a invadat Ucraina și intr-un timp foarte scurt trupele ruse au reușit sa intre in Kiev. In acest context ministerul Apararii de la Moscova a facut un scurt bilanț al primelor 24 de ore de razboi

Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, susține ca Rusia planuiește mai multe atacuri in orele urmatoare. Oficialul ucrainean anunța ca luptele grele continua in regiunea Lugansk, Sumy, in nordul capitalei, dar și in sudul țarii. Reznikov susține ca rușii vor sa foloseasca inclusiv parașutiști

Ministerul german al Apararii a activat "masuri de alerta nationala" in urma atacului rus din Ucraina, informeaza dpa.