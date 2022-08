Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul și detonarea muniției la un depozit din regiunea Dzhankoy din Crimeea s-au produs ca urmare a unui sabotaj. Despre aceasta raporteaza Ministerul rus al Apararii, relateaza TASS. Departamentul a remarcat ca pagubele au fost cauzate mai multor instalații civile, inclusiv linii electrice, o centrala…

- Suntem in ziua cu numarul 174 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Ministrul rus al Apararii a avut o convorbire telefonica cu secretarul general ONU despre condițiile pentru funcționarea in siguranța a centralei nucleare Zaporojie, in timp ce președintele ucrainean indeamna lumea sa reziste…

- Un incendiu, urmat de o explozie, s-a produs marti dimineata la un depozit de munitii intr-o baza militara rusa din Crimeea, peninsula anexata de Rusia in 2014, a anuntat Ministerul Apararii rus, citat de AFP si Reuters. Incendiul a izbucnit catre ora 03:15 GMT intr-un depozit de munitii temporar al…

- Un depozit de munitie a explodat, marti dimineata, la o baza militara rusa din Peninsula Crimeea, peninsula anexata de Rusia, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Explozia s-a soldat cu doi raniti, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Exploziile din aceasta saptamana la un aerodrom operat de Rusia in Crimeea au „degradat semnificativ” flota rusa din Marea Neagra, susține Ministerul britanic al Apararii, citat de BBC.

- Comandantul Flotei Rusiei din Marea Neagra, amiralul Igor Osipov, care se afla in aceasta functie din 2019, a fost destituit joi de presedintele rus Vladimir Putin, in urma exploziilor devastatoare de marti de la baza aeriana din Novofiodorovka, unde stationa Regimentul 43 de asalt naval – principala…

- Un depozit de munitie - furnizata Ucrainei de catre NATO - pentru armament strain a fost distrus cu rachete de croaziera de tip Kalibr, de inalta precizie, in apropiere de localitatea Zolociv, anunta miercuri Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP.