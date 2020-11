Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va inaugura, luni, o linie telefonica speciala dedicata clarificarii ultimelor reglementari adoptate de Guvern pe tema telemuncii si a decalarii programelor de lucru ale unor angajati, a declarat, vineri, ministrul de resort, Violeta Alexandru, intr-o conferinta…

- Angajatorii trebuie sa dispuna munca la domiciliu sau in regim de telemunca, iar acolo unde nu este posibil, sa decaleze programul de lucru daca au peste 50 de angajati. Munca la domiciliu se poate desfasura si cu echipamentele telesalariatului, arata Ministerul Muncii. Institutia anunta ca, de luni,…

- Ministerul Muncii a finalizat cadrul legal prin care parintii copiilor cu varsta de pana in 12 ani ale caror scoli si gradinite se inchid in urma masurilor epidemiologice vor putea primi sprijin financiar pentru a putea sta acasa cu copiii, iar actul legislativ va fi discutat in urmatoarea sedinta…

- "Ministerul Muncii si Protectiei Sociale aloca anual bani pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale organizatiilor de pensionari, in baza Legii nr. 16/2000, precum si pentru finantarea activitatilor ocazionate de sarbatorirea in Romania a Zilei Internationale a Varstnicilor (1 octombrie),…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a anunțat ca Ministerul Muncii a implementat un sistem care notifica prin email angajatorii cu privire la angajatii aflati in pragul pensionarii pentru ca salariatii sa isi poata pregati documentele pentru casele de pensii. Conform ministrului…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, anunta ca luni vor incepe platile a 41,5% din salariul brut pentru angajatii care au revenit in activitate dupa somajul tehnic. "Imediat dupa ce rectificarea bugetara a fost publicata, in 3 zile am parcurs toate procedurile pentru…