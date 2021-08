Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al persoanelor cu dizabilitati era, la 31 martie 2021, de 856.069, dintre care 98,04 % (839.313 persoane) se aflau in ingrijirea familiilor si/sau traiau independent (neinstitutionalizate) si 1,96% (16.756 persoane) se aflau in institutiile publice rezidentiale de asistenta sociala…

- Daca nu sunt ajutați, oamenii imoblizați in scaunul cu rotile nu pot urca in tramvaie sau autobuze.In București locuiesc aproximativ 70 de mii de persoane cu dizabilitați, dintre care aproximativ 30 de mii sufera de un handicap locomotor care ii ține in fotoliu rulant. Paul este unul dintre ei. Tanarul…

- Social 5.462 de beneficiari teleormaneni ai alocației pentru susținerea familiei iulie 9, 2021 10:08 Teleorman are cel mai mare numar mediu lunar de familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei din regiunea Sud Muntenia, respectiv 5.462, pentru care valoarea totala a sumei alocațiilor…

- In Romania se va extinde construcția de locuințe in perioada urmatoare, daca luam in calcul numarul autorizațiilor emise in primele 5 luni. Conform datelor Institutului Național de Statistica (INS), s-au eliberat 19.550 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 39,7% fata…

- Condiții inumane descoperite la un centru de ingrijire și asistența din Teleorman unde sunt tratați 50 de beneficiari. Vorbim de adulți cu dizabilitați fizice și mentale, lasați in mizerie. Mai multe anchete sunt in curs, insa centrul este in continuare deschis.

- „Reforma asistenței sociale, creșterea gradului de ocupare și formarea forței de munca calificate, dar și digitalizarea serviciilor furnizate de instituțiile care țin de Ministerul Muncii sunt principalele subiecte pe care le-am abordat in cursul intrevederii de astazi cu Nicolas Schmit, Comisar european…

- Ministrul Muncii- Raluca Turcan, declarații la Sibiu: „Politicile adecvate sprijinirii incadrarii in munca a persoanelor cu dizabilitați trebuie create pe baza dialogului intre cei implicați direct - angajatorii și instituțiile locale și naționale - și trebuie construite plecand de la realitațile pieței.…

- Rata somajului a scazut in ultimele trei luni cu 0,2% si au fost inregistrate aproximativ 100.000 de contracte de munca noi, a declarat luni ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Scaderea ratei somajului, crearea de locuri de munca si cresterea numarului de angajatori reprezinta obiective importante ale…