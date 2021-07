Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, suplimentarea cu 96 a numarului maxim de posturi pentru Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, a informat Ministerul Justitiei.

- De asemenea, Executivul urmeaza sa aprobe, printr-o hotarare, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 12 iulie.Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de presa al Guvernului, proiectele de acte normative de pe agenda sedintei vizeaza:* Suplimentarea…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi o hotarare pentru suplimentarea numarului maxim de posturi in cadrul DIICOT, precum si un act normativ referitor la indicatorii de incluziune sociala. De asemenea, Executivul urmeaza sa aprobe, printr-o hotarare, prelungirea starii de alerta…

- Trei barbati din judetul Galati, prinsi in flagrant in timp ce ar fi incercat sa comercializeze zece grame de cocaina, au fost retinuti pentru 24 de ore, a informat, luni, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Vrancea. ‘La data…

- Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, au acționat, miercuri dimineața, intr-un dosar de proxenetism și trafic de minori, in cadrul mai multor percheziții derulate in cea mai mare parte in comunitatea…

- Doua persoane au fost retinute de procurorii DIICOT, pentru trafic de droguri de risc si mare risc, dupa ce au vandut cannabis, pastile ecstasy si "speed" unor consumatori din Cluj-Napoca. "La data de 26.05.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism…

- Si ca si cum cele spuse deja nu ar fi fost suficiente pentru a marca falimentul administratiei Chirica /PNL, iata ca saptamana aceasta a fost saptamana descinderilor la Primaria Municipiului Iasi. Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism impreuna cu structuri…

- In dosar au fost efectuate o perchezitie auto si trei perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Tulcea, la locuintele celor trei inculpati, ocazie cu care au fost identificate cantitatile de 28,3 grame de amfetamina sub forma de substanta pulverulenta de culoare bej, presata sub forma de bulgari…